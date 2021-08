Gasilcem je uspelo obvladati požar, ki je v ponedeljek zjutraj izbruhnil v bližini španske meje v turistični regiji Algarve, vendar se je ta popoldne znova razširil na okrog 3000 hektarjev. Ogenj se hitro in intenzivno širi.

Pri gašenju požara so bili poškodovani trije gasilci, je za AFP povedal tiskovni predstavnik civilne zaščite. Eden je zaradi opeklin, ki jih je utrpel med gašenjem, pristal v bolnišnici, dva pa so reševalci oskrbeli zaradi vdihavanju dima.

Po lokalnih poročilih je ogenj zajel kmetijsko poslopje, ki stoji na hribu, obdanem s sadovnjaki. Ogenj se je po gozdu razširil proti obali. Oblasti so danes zaprle avtocesto v pokrajini Algarve.

Zaradi visokih temperatur so se portugalske oblasti v ponedeljek odločile, da opozorilo pred požari, ki so ga izdale v petek, podaljšajo do srede.

Portugalska je najnovejša evropska država, ki se letos sooča s hudimi požari, za katere znanstveniki opozarjajo, da bodo zaradi globalnega segrevanja, ki ga povzroča človek, vse pogostejši.

Leta 2017 so bili na Portugalskem požari usodni za več deset ljudi.