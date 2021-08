V okviru testiranja za šolarje so predvideni trije testi v razmaku nekaj dni. Kdor bo testiranje zavrnil, pri pouku ne bo smel peti in sodelovati pri urah športa, prav tako bo moral nositi zaščitno masko, sta danes sporočili ministrstvi za zdravje in šolstvo. Testi ne bodo potrebni za polno cepljene mladostnike.

Vlada v Pragi je poleg tega danes sprejela odločitev o rahljanju protikoronskih ukrepov, ki bo začela veljati 1. septembra. Za bazene, stadione, koncertne dvorane, gledališča, muzeje in živalske vrtove po novem ne bodo več v veljavi nikakršne omejitve glede zasedenosti. Pogoj pa je, da so vsi obiskovalci cepljeni, testirani ali prebolevniki. V restavracijah bo lahko za skupno mizo sedelo šest namesto dosedanjih štirih ljudi.