Na kmetijskem ministrstvu so potek javne razprave za STA ocenili kot uspešen in poudarili, da je zanje javna razprava, ki je le eden v nizu dogodkov v okviru priprave tega dokumenta, pomembna z vidika, da se pridobi mnenja in pripombe deležnikov in najširše javnosti.

Ministrstvo je v okviru javne razprave organiziralo devet javnih posvetovanj po različnih regijah. Za dva javna posveta, ki sta potekala v Celju in Moravskih Toplicah, je bil zagotovljen tudi neposredni spletni prenos, prek katerega je posvet po podatkih ministrstva spremljalo skupno več kot 2700 gledalcev. Posnetka sta dostopna na spletni strani skp.si.

Na posvetovanjih so udeleženci največkrat izpostavljali vsebine glede prenosa sredstev s prvega na drugi steber, vavčerskega svetovanja in dobrobiti živali, pa tudi glede velikih zveri, sredstev za krave dojilje, mladih kmetov, kapice in degresije pri nekaterih plačilih. Pripombe so imeli glede ekološkega kmetijstva, integrirane pridelave in urejanja hudournikov, izpostavljali so tudi neustrezna merila za naložbe, združevanje intervencij ter posamezne intervencije, so povzeli na ministrstvu.

Napovedujejo tudi sestanke delovnih skupin ter še druga srečanja in predstavitve. Predvidoma decembra bo predlog strateškega načrta SKP 2023-2027 obravnavala vlada, do konca leta pa bo predložen tudi uradno v odobritev na Evropsko komisijo, so še navedli na ministrstvu. Začetek izvajanja strateškega načrta je načrtovan 1. januarja 2023.

"Vsebine, predstavljene v tem delovnem dokumentu, se lahko v nadaljevanju spremenijo ter prilagodijo. Prav tako bo besedilo naknadno usklajeno z evropskim zakonodajnim okvirjem, ki trenutno še ni sprejet. Določene vsebine še niso opredeljene in bodo dodane naknadno," so pojasnili na kmetijskem ministrstvu, ki bo predvidoma jeseni organiziralo še eno javno razpravo o celotnem strateškem načrtu z javno razgrnitvijo v okviru celovite presoje vplivov na okolje.

Zakonodaja omogoča tudi prenos dela sredstev med obema stebroma in po trenutnem predlogu ministrstva bi se 150 milijonov evrov preneslo s prvega na drugi steber, tudi za doseganje ambicioznih okoljskih in podnebnih ciljev, ki jih določajo nadnacionalni dokumenti.

Precej kritik in pripomb na predlog strateškega načrta

Na javnih posvetovanjih, ki so med 14. julijem in 11. avgustom potekala po Sloveniji, so kmetje in druga zainteresirana javnost podali precej kritik in pripomb na predlog strateškega načrta, ob robu posveta v Slovenj Gradcu 11. avgusta so kmetje izvedli tudi protestno vožnjo s traktorji.

Pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so ocenili, da je predlog v mnogih delih vsebinsko pomanjkljivo pripravljen in da pri nekaterih intervencijah manjkajo izvedbeni finančni podatki, kritični pa so tudi v nekaterih nevladnih organizacijah in društvih.