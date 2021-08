Od 1. junija so namreč Policijsko upravo Koper že 16-krat obvestili o tem, da se nekdo utaplja v morju. Vsem so takoj pomagali, kljub temu pa je osem oseb umrlo. Zadnji primer utopitve so obravnavali v ponedeljek popoldne v Izoli. Umrl je 58-letni moški iz Novega mesta.

Kot so zapisali na koprski policijski upravi, je vzrokov za utopitev več, med njimi pa so tudi različne bolezni in alkohol.

Policisti svetujejo, naj ljudje ne hodijo na plažo v vročini, predvsem ne med 12. in 17. uro. Starejši in bolni naj se izogibajo najhujšemu soncu.

Za vse velja nasvet, naj pijejo dovolj tekočine, predvsem vode. V vodo pa naj se ne odpravijo pod vplivom alkohola. Svetujejo tudi, da ljudje ne skačejo v vodo, ko so vroči in potni. Telo se mora namreč postopno privaditi na temperaturo vode.

Prav tako pozivajo, naj se pri obali ali bregovih jezer, rek, še manj v vodi, ne pušča otrok brez varstva, saj otroci ne poznajo nevarnosti. Vsem pa svetujejo še, da poskrbijo za svoje premoženje in vrednih stvari ne puščajo brez nadzora.