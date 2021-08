Ljubljanski kriminalisti so junija, kot je na poizvedovanja Dela odgovoril predstavnik policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic, »zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti«, na ljubljansko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper profesorja na eni od ljubljanskih fakultet. Kot je znano, gre za igralca in profesorja igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Matjaža Tribušona, ki je domnevno spolno nadlegoval igralko Mio Skrbinac, piše časnik.

Igralka Mia Skrbinac je v začetku februarja za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija opisala, da je profesor, ki ga tedaj še ni poimensko izpostavila, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje, tako na urah igre, zapakirano v študijski proces, kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih.

Nekaj dni zatem je Tribušona prijavila na Univerzo v Ljubljani, s prijavo pa so se seznanili tudi na AGRFT. Že pred tem je AGRFT na ljubljansko tožilstvo vložila naznanilo dejstev v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja. Kot je takrat dejal dekan akademije Tomaž Gubenšek, Tribušon za zdaj ostaja zaposlen na akademiji, vendar do nadaljnjega ne izvaja nobene neposredne pedagoške dejavnosti.

Zdaj je po pisanju Dela na potezi tožilstvo, ki mora pretehtati dosedanje ugotovitve in presoditi, kakšen bo naslednji korak. Kot je za časnik pojasnila Katarina Bergant, vodja ljubljanskega okrožnega tožilstva, so 7. junija prejeli kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja in šikaniranja na delovnem mestu. »V zadevi državnotožilska odločitev še ni bila sprejeta,« je še pojasnila.

Primer je v slovenski javnosti sprožil burne odzive in predvsem veliko podporo igralki, ki je o spolnem nasilju kot prva spregovorila na glas.

Tribušon se sicer na obtožbe v zvezi z domnevno neprimernimi oziroma nezakonitimi dejanji doslej ni odzval.