Ovsene rezinice z grškim jogurtom, borovnicami in cimetovim sladkorjem

Te slastne, zdrave in enostavno pripravljene ovsene rezinice so odlične za zajtrk ali malico. Sestavine zmiksate v mešalniku, maso vlijete v pekač in spečete, nato pa narežete na rezinice, shranite v hladilniku, kjer vas okusen in dober zajtrk počaka za ves teden. Pojeste lahko same (tudi na poti) ali pa jih pomažete z malo grškega jogurta in svežim sadjem. Tako dobro!