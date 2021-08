Znanstveniki so se bali za prihodnost ene od podvrsti miš vrečaric, ki so jo uradno priznali šele pred osmimi leti. Požari leta 2019, ko je gorel večji del Avstralije, so uničili tudi njihov habitat v nacionalnem parki Bulburin na vzhodu Avstralije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je eden od treh znanih habitatov te vrste, ki se sicer hrani predvsem z žuželkami in pajki.

"Našli smo 21 posameznikov na pogorelih in nepogorelih habitatih, kar je super. To pomeni, da so se ohranili," je dejal Andrew Baker z univerze za tehnologijo v Queenslandu.

Posebnost te podvrste miši vrečarice s sivo dlako je, da živi precej negotovo življenje. Samci poginejo običajno po manj kot enem letu zaradi posledic intenzivne dvotedenske sezone parjenja. Samice pa le redko doživijo tretjo sezono parjenja.

Samci med sezono parjenja proizvajajo testosteron, njegove visoke vrednosti onemogočajo, da bi se nehal proizvajati stresni hormon kortizol, to pa jih na koncu zastrupi. Odpadati jim začne dlaka in pride do notranjih krvavitev. Še v zadnjih izdihljajih iščejo samice, s katerimi bi se parili do smrti, je pojasnil Baker.