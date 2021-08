Veter ponoči povzročal težave na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji

Preko noči je neurje z močnimi sunki vetra in krajevnimi nalivi prešlo državo in povzročalo težave predvsem v osrednjem območju Slovenije. Zaradi močnega vetra in razmočenih tal se je podrlo več dreves, ki so padala na ceste, objekte in vozila. Odkritih je nekaj streh, ponekod je poškodovana infrastruktura, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.