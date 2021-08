Območje blizu hrvaške Petrinje stresel močnejši potres

Območje blizu hrvaške Petrinje je danes malo pred 2. uro stresel potres z magnitudo 4,2. Tresenje tal so čutili tako na širšem območju Petrinje in Siska kot v okolici Zagreba. Po prvih podatkih, ki jih navaja Arso, so potres čutili tudi prebivalci Slovenije, zlasti v vzhodnem delu države.