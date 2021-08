Drugače kot velika večina drugih držav Rusija in Kitajska nista zaprli veleposlaništev v Kabulu. S tem sta pokazali željo po dobrih odnosih s talibani, morda pa tako tudi nočeta pokazati obžalovanja, da je bila dvajsetletna ameriška prisotnost kljub vsem stroškom in žrtvam povsem nekoristna. Rusija sicer še ni pozabila, da je leta 1989 po umiku iz Afganistana izgubila prevlado v velikem delu Evrope, potem z razpadom Sovjetske zveze še velik del svojega imperija, nato pa se je v severnem Kavkazu razmahnil islamski terorizem, ki je doslej samo v Moskvi zahteval nekajkrat več žrtev kot v vsej Franciji.

A Kitajska ne skriva škodoželjnosti. Njeni mediji poudarjajo, da je zmaga talibanov dokaz nemoči ZDA, in se šalijo, da »je prenos oblasti v Kabulu zdaj potekal z veliko manj težavami kot prenos oblasti januarja v Beli hiši«.

Z ruskega veleposlaništva v Kabulu se je v Rusijo umaknilo sto zaposlenih, a veleposlanik naj bi se v torek srečal z voditelji talibanov. Novinarska agencija Tass pa citira predstavnika talibanov, ki pravi, da želijo imeti »dobre odnose z Rusijo«. Posebni Putinov odposlanec za Afganistan Samir Kabulov je talibane pohvalil, ker so se »vztrajno« bojevali proti Islamski državi. Prav tako je že julija prišlo v Moskvi do srečanj med predstavniki ruske vlade in talibanov.

Ni pa šala, da ima Kitajska z Afganistanom 76 kilometrov dolgo mejo ravno na območju, kjer je na severozahodu Kitajske v prevzgojnih taboriščih zaprtih več sto tisoč islamskih Ujgurov. Za Peking bi bila katastrofa, če bi ujgurski politični emigranti zdaj dobili zaščito pri talibanih ter spodbudo in podporo za upor. Zato je kljub velikemu nezaupanju že 28. julija kitajski zunanji minister Wang Yi z vsemi častmi v Pekingu sprejel talibansko delegacijo, ki je obljubila, da se ne bo vmešavala v notranje zadeve Kitajske. Zdaj pa so v Pekingu hitro priznali njihovo oblast. »Spoštujemo odločitev afganistanskega ljudstva,« so sporočili na kitajskem zunanjem ministrstvu, kot če bi Afganistanci imeli volitve. Kitajska ima v Afganistanu tudi močne gospodarske interese.

Turčija in Iran se bojita novih beguncev

Rusija bi lahko imela odslej vpliv v Afganistanu tudi po Turčiji, ki je zdaj v dialogu s talibani, in Pakistanu, kjer je zlasti vojaška tajna služba tradicionalni zaveznik afganistanskih talibanov. Če sta Ankara in Moskva doslej sodelovali v Siriji in Libiji, in to kljub nasprotnim interesom, zakaj ne bi še v Afganistanu? Turčija hoče imeti vpliv v Afganistanu najprej, zato ker noče novih beguncev, saj ima že okoli štiri milijone sirskih. Tudi Turčija ima s svojimi naložbami gospodarske interese v Afganistanu.

Navala afganistanskih beguncev pa se boji tudi Iran, neposredni sosed Afganistana. Šiitski Iran je v zadnjih letih podpiral sunitske talibane in zdaj si želi dobrih odnosov z njimi. Slednje pa bo mogoče le, če bodo sunitski skrajneži tolerantni do Hazarov, ki so večinoma prav tako »krivoverski« šiiti, predstavljajo pa 15 odstotkov Afganistancev. Lahko bi se še vprašali, kakšen je odnos Teherana do Tadžikov, ki so Iranci, vsaj govorijo iranski jezik, a so suniti.