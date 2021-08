Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene doživlja hude čase. Čuti tako močne bolečine v zapestju, da ne more prijeti loparja. Najhujša težava pa je, da ne pozna izvora bolečine. Ljubljančan je imel v preteklosti že težave z zapestjem, a takšnih bolečin kot tokrat še ni čutil. Nič ni razkrila niti preiskava z magnetno resonanco.

Po Wimbledonu le en dvoboj Poletna sezona se je Aljažu Bedenetu začela podirati sredi maja v Hamburgu, ko je zbolel za koronavirusom. Za devet dni je moral v karanteno, od koder se je odpravil v Umag, kjer je moral v 1. krogu priznati premoč Italijanu Marcu Cecchinatu. To je bil sploh edini dvoboj Bedeneta na pesku, kjer je imel po Wimbledonu (uvrstil se je v tretji krog) visoke cilje. Trpi tudi njegova uvrstitev na svetovni lestvici, kjer je včeraj z 58. mesta nazadoval na 63. Po Umagu si je Bedene vzel krajši premor, po katerem so se pojavile bolečine v zapestju. Sprva je menil, da potrebuje nekaj dni, da se telo spet privadi na napore, a se je razpletlo drugače. V načrtu je imel, da bi jutri odpotoval v ZDA, kjer naj bi nastopil na turnirju serije ATP 250 v Winston-Salemu. »Aljaž ima trenutno fizioterapije in upa, da bodo bolečine v zapestju popustile. Je tudi v stiku z ameriškimi organizatorji v New Yorku, saj še ne ve, kaj bi se zgodilo v primeru, če bi dvoboj na OP ZDA predal. Zanima ga namreč, ali bi mu ob neželenem scenariju šteli, da je na turnirju nastopil, ali bi lahko uveljavljal status poškodovanega igralca,« odgovarja brat dvojček Andraž Bedene. S poškodbo najboljšega Slovenca je vprašljiv tudi njegov septembrski nastop na dvoboju Davisovega pokala v Portorožu.

Poraz po osmih zmagah Slovenski tenis v zadnjih tednih največ uspehov dosega v igri dvojic. Predvsem po zaslugi Andreje Klepač. Primorka je v paru s Hrvatico Darijo Jurak dosegla osem zmag zapored, njun zmagoviti niz pa sta v finalu v Montrealu prekinili Kanadčanka Gabriela Dabrowski in Brazilka Luisa Stefani, ki sta bili boljši s 6:3, 6:4. Zanimivo je, da sta se ista para pomerila teden dni prej v finalu v San Joseju, kjer sta bili s 7:5, 6:1 boljši Andreja Klepač in Darija Jurak. Slovensko-hrvaški par je odmevno zmago dosegel v polfinalu, kjer sta proti Poljakinji Magdi Linette in Američanki Bernardi Pera v obeh nizih zaostajali z 1:4, a dvoboj dobili s 7:5, 6:4. Andreja Klepač in Darija Jurak sta na letošnji teniški lestvici dvojic s turnirsko zmago v San Joseju in finalom v Montrealu napredovali na enajsto mesto. Za uspeh na Rogers Cupu, ki po teniški tradiciji v svetu zaostaja le za Wimbledonom, sta si Slovenka in Hrvatica razdelili dobrih 37.000 evrov.

Italijanka Camila Giorgi presenetila v Montrealu Najmočnejši turnir minulega tedna v Torontu, kjer ni tekmoval nihče od velike teniške trojice Đoković-Nadal-Federer, je dobil Daniil Medvedjev. Rus še naprej dokazuje, da se najbolje znajde na trdi podlagi, suveren pa je bil predvsem v polfinalu in finalu, kjer je najprej s 6:2, 6:2 premagal Američana Johna Isnerja, v finalu pa s 6:3, 6:4 Američana Raillyja Opelko. Največ dela je imel na mastersu serije 1000 Medvedjev v četrtfinalu, kjer je bil z 2:6, 7:6 (6), 7:6 (5) boljši od Poljaka Huberta Hurkacza. Na svetovni lestvici se je Medvedjev utrdil na 2. mestu in je poleg Novaka Đokovića edini, ki je zbral več kot 10.000 točk. Presenetljivo se je minuli teden z osvojitvijo turnirja v Montrealu na vrh povzpela Camila Giorgi. Italijanka je v Kanado pripotovala kot 71. igralka sveta, na zmagoviti poti pa je v šestih dvobojih izgubila le en niz, in sicer v polfinalu proti Američanki Jessici Peguli. V finalu je bila s 6:3, 7:5 boljša od Čehinje Karoline Pliškove, ki je izgubila že tretji letošnji finale. V Rimu je na pesku priznala premoč Poljakinji Igi Šwiatek, v Wimbledonu pa na travi Avstralki Asleigh Barty. O izjemni formi Camile Giorgi govori tudi podatek, da je poleg zmage proti Karolini Pliškovi iz elitne deseterice svetovne lestvice v Montrealu premagala tudi Belgijko Elise Mertens in Čehinjo Petro Kvitovo, boljša pa je bila tudi od 15. igralke sveta Američanke Coco Gauff. Devetindvajsetletna Italijanka je osvojila turnir WTA po dveh letih, na včerajšnji svetovni lestvici pa je napredovala na 34. mesto. Ta teden bosta najmočnejša turnirja v Cincinnatiju, kjer so združeni najboljši igralci in igralke. Najvišje postavljena nosilca sta Daniil Medvedjev in Asleigh Barty.