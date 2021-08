Ljubljana, varno mesto

Menda so kraje koles v prestolnici pogost pojav. Vse pa kaže, da lahko največ v boju zoper kriminal naredijo kar meščani sami. Pomaga, če z dobro ključavnico zaklenete kolo na kakšen jekleni drog, še bolje, če zaklenete kar dve kolesi hkrati. Prav to je neznani borec proti krajam koles napravil s svojim kolesom in kolesom našega kolega iz uredništva Dnevnika. Ne samo da je s ključavnico zajel svoje kolo, zajel je še drugo kolo (glej fotografijo).