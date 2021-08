Dow Jones in S&P do novih rekordov

Do kdaj bodo delniški indeksi v zahodnem svetu podirali rekorde? Dokler bo denar poceni in obrestne mere nizke. V takšnem okolju je investitor pripravljen več tvegati, še posebej, če se boji inflacije. Pri trenutnih nivojih inflacije so kreditne obrestne mere zelo ugodne. To samo po sebi spodbuja potrošnjo in investicije.