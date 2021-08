Če na youtubu vtipkate Patrizia Reggiani, vam med drugimi ponudi kratek posnetek, v katerem nekdanja žena Maurizia Guccija razlaga, zakaj je dala ubiti svojega moža, italijanskega poslovneža modnega imperija Gucci. Človek se zdrzne ob njeni hladnokrvnosti. Okoliščine namreč opisuje, kot bi šlo za predstavitev knjige. Prav Reggianijeva, v kostim katere bo v prvi vlogi po drami Zvezda je rojena (2018) smuknila pevka in igralka Lady Gaga, bo v ospredju filma, ki ga podpisuje Ridley Scott. Režiserski velikan je snemal po knjigi Sarah GayHiša Gucci: Senzacionalna zgodba o umoru, norosti, glamurju in pohlepu, film pa v kino prihaja 25. novembra.

Prvi napovednik celovečerca Hiša Gucci (House of Gucci) je na splet priromal konec julija. Upravičil je visoka pričakovanja: čudoviti posnetki Italije, utrip visoke mode in fantastična zasedba so navdušili ob pesmi Heart of Glass rock skupine Blondie. »Ker gre za svet visoke mode v osemdesetih in devetdesetih, bo ta film malo drugačen,« je v sklopu promocije filma povedal direktor fotografije Dariusz Wolski. »To bo kičasta, duhovita in tragična zgodba. Kot kakšna luksuzna telenovela bo. Z noro igralsko zasedbo.«

Ob Lady Gaga bo vlogo moža prevzel eden največjih zvezdnikov mladega Hollywooda Adam Driver. Al Pacino bo Aldo Gucci, eden ključnih mož za rast blagovne znamke, Jared Leto Paolo Gucci, ki je med drugim zaslužen za dizajn znamenitega loga, Jeremy Irons Rodolfo Gucci, Salma Hayek prijateljica Reggianijeve Pina Auriemma, Camille Cottin pa moževa ljubica Paola Franchi. Zaradi nje naj bi Maurizio svoji ženi nekega dne dejal, da odhaja na krajšo poslovno pot, nato pa se domov ni več vrnil.

Guccijevi s filmom niso zadovoljni

Vnuka Guccija, ustanovitelja modne hiše Gucci, je nato štiri leta po ločitvi pred vhodom v milansko pisarno ustrelil najeti morilec. Za domnevnih več sto tisoč dolarjev ga je leta 1995 najela prav Reggianijeva, ki so ji v času sojenja mediji zaradi tega nadeli vzdevek »črna vdova«, ki je spodrinil prejšnjega – Liz Taylor luksuznih blagovnih znamk. Obsojena je bila na 26 let zapora. Mamo dveh otrok, Allegre in Alessandre, so po 18 letih zapora izpustili leta 2016. Lahko bi jo prej, edini pogoj je bil, da se zaposli, a tega ni želela storiti, rekoč, da v življenju ni nikoli delala in da ne namerava niti zdaj. Milijoni, ki si jih je z odvetniki zagotovila ob ločitvi, ji to zagotavljajo.

Gre za eno najbolj senzacionalnih zgodb tistega časa, so dejali pri Guardianu ob robu intervjuja, ki so ga imeli z Reggianijevo, potem ko je bila izpuščena na prostost. »To je bil elegantni Milano, ne pa z mafijo prepreden Neapelj. Naročeni umor je bil za elito sveta glamurja nekaj še nevidenega.« Zanimanje Hollywooda je torej logično, pred leti se je šušljalo celo o filmu, v katerem bi glavni vlogi odigrala Angelina Jolie in Leonardo DiCaprio.

Na drugi strani nad projektom nikakor niso navdušeni pri Guccijevih. Prapravnukinja ustanovitelja modne hiše Patrizia Gucci je v imenu družine že pred časom izrazila razočaranje. »Govorim v imenu vse družine. Kradejo identiteto družine, da bi z njo služili, da bi bogatili Hollywood. O vsem smo pripravljeni govoriti, vendarle pa obstajajo meje, ki se jih ne sme prestopiti.« Film je bil posnet ob podpori modne hiše Gucci, ki po prodaji v začetku devetdesetih ni več v lasti družine, temveč francoske korporacije Kering.