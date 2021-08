Ustvarjalni center Krušče: Vsak gib telesa v prostoru je legitimen

Ustvarjalni center Krušče domuje na prenovljenem kmetijskem posestvu v neokrnjenih gozdovih med Cerkniškim jezerom in jezerom na Rakitni. Tam se je prejšnji teden zgodil prvi od petih petdnevnih »malih festivalov«, danes začenjajo nov krog. Povezujejo psihoterapijo in umetnost, osredotočeni pa so na »telo, prostore, tokove in svetove«.