#intervju Marjan Glasnović, concierge: Številni premožni so povsem običajni

Kempinski Palace Portorož je bil leta 2008 prvi 5-zvezdični superiorni hotel v Sloveniji in še vedno ostaja eden najeminentnejših hotelov v pri nas. Ob polni zasedenosti v visoki sezoni v njem biva okoli 350 gostov, za katere skrbi okrog 150 uslužbencev, med katerimi je tudi Pirančan Marjan Glasnović, ki opravlja funkcijo conciergea. Concierge je po definiciji nekakšen skrbnik gostov, ki opravlja redne in ekskluzivne storitve za goste, kar v praksi pomeni, da skrbi za to, da so ti še bolj zadovoljni in srečni, ko ob stalnih hotelskih storitvah dobijo prostor v kakšni restavraciji, kjer so vse mize zasedene, ali karte za kakšno ekskluzivno predstavo ali pa da jim v hotelu ali zunaj njega organizirajo nekaj, česar ni v stalni turistični ponudbi. Marjan je hkrati eden redkih slovenskih conciergeev, ki je postal del združenja hotelskih conciergeev Les Clefs d’Or, kar pomeni, da mu ovratnik delovne uniforme krasi emblem oziroma značka z zlatimi prekrižanimi ključki, ki so simbol za ta hotelski poklic.