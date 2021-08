Kot je povedal jeseniški župan Blaž Račič, so po odkritju lesne gobe pripravili nove spremenjene projekte in popis dodatnih del. Projektantska ocena kaže za 690.000 evrov dodatnih gradbenih del, dodatnih 55.000 evrov za inštalacije in 135.000 evrov za rekonstrukcijo poslikav. Skupaj to pomeni za 880.000 evrov dodatnih sredstev. Dejanski stroški bodo jasni po izvedbi razpisa za izvajalca del. »Videli bomo, kakšne ponudbe bomo dobili, saj so šle cene materiala v gradbeništvu precej navzgor,« se zaveda Račič. Tako računa, da bodo občino dodatna dela skupaj z davkom na dodano vrednost stala več kot milijon evrov.

Bucellini-Ruardova graščina, ki je najimpozantnejša stavba nekdanjega fužinarskega naselja, urejenega v muzejsko območje Stara Sava, je kulturni spomenik državnega pomena. Zato se župan za finančno pomoč pri prenovi obrača tudi na državo. Na obisk in ogled prenove je povabil ministra za kulturo, ki se na vabilo še ni odzval. Račič upa, da si bodo predstavniki vlade situacijo ogledali vsaj decembra v okviru načrtovanega obiska vlade na Gorenjskem.

»Doslej je bilo v prenovo Ruardove graščine vloženih že 2,7 milijona evrov. To je za občino zelo velik zalogaj. Zdaj se naložba že približuje štirim milijonom evrov, zaradi česar moramo marsikatero drugo stvar prestaviti v druga obdobja. Potrebe so precejšnje in zato imamo težave pri pripravi proračuna,« je poudaril župan. Upa, da bo prenova končana do prihodnjega poletja. »Želimo si v čim krajšem času dobiti izvajalca, da bi že letošnjo jesen zaključili zunanja gradbena dela na objektu, pozimi pa bi izvajali notranja dela,« je povedal Račič. Prenova bo kljub temu glede na prvotne načrte imela vsaj dve leti zamude, saj bi jo morali zaključiti že lani.