Največji delež v strukturi tega astronomskega dolga znašajo terjatve, ki jih imajo do bank. Bančnih dolgov je za 617 milijonov evrov, kar 389 milijonov evrov pa je znesek, ki ga klub dolguje igralcem.

»Takoj, ko smo nastopili svoje položaje, smo najprej prosili Goldman Sachs za premostitveno posojilo v višini 80 milijonov evrov, sicer ne bi mogli izplačati plač. Prav tako smo podedovali zelo slabo politiko na področju plačil mladim igralcem, ker so imeli mladi kratke pogodbe, veterani pa dolgoročne pogodbe. Težave so bile tudi s stadionom Camp Nou,« je dejal Laporta, poročajo tiskovna agencije in španski mediji.

Predsednik kluba je igralce pozval k sodelovanju, predvsem tiste, ki imajo najdražje pogodbe. »Za plače igralcem namenimo kar 103 odstotke naših prihodkov, kar je od 20 do 25 odstotkov več od naših neposrednih tekmecev,« je razkril Laporta. »Najprej bo treba doseči dogovor z igralci o znižanju plač, in na tem delamo. Igralci imajo fiksno plačo in nekaj bonusov. Znižanje plače Gerarda Piqueja je bilo nujno, ker nam je omogočilo registracijo okrepitev Memphisa Depaya in Erica Garcie,« je dejal Laporta, ki je prepričan, da obstaja izhodni načrt za rešitev kluba iz težav v naslednjih 18 mesecih.

Finančne težave so pripeljale do šokantnega odhoda Lionela Messija, na seznamu igralcev, ki jim grozi znatno znižanje pogodb so Sergio Busquets, Jordi Alba in Sergi Roberto.