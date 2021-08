Takratna voditeljica oddaje Faktor na TV3 Norma Brščič je januarja letos izrazila stališča glede večvrednosti oz. manjvrednosti nekaterih ras.

Na inšpektoratu za medije so prijeli dve prijavi zaradi tega. Kot so pojasnili, pa da je določba v zakonu o medijih, ki prepoveduje spodbujanje k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni oz. izzivanje narodnem, rasnem, verskem, spolnem ali drugem sovraštvu in nestrpnosti, napotilne narave in ne predvideva sankcij.

Zakonodajalec jo je umestil v zakon kot napotilo medijem pri izvajanju medijske dejavnosti in zanjo v zakonu ni predpisal nobenega inšpekcijskega ukrepa oziroma sankcije, zaradi česar zoper v prijavi navedenega izdajatelja medija ukrepanje inšpektorata ni možno, trdijo na inšpektoratu.

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter sovražni govor so namreč kot kazniva dejanja opredeljeni v kazenskem zakoniku. Zato za dejanja, ki imajo dejanski stan kaznivega dejanja, zoper izdajatelje niso predvidene sankcije po zakonu o medijih.

Zaradi spornih izjav je Agencija za komunikacijska omrežja v inšpekcijskem nadzoru TV3 naložila, da preneha s spodbujanjem rasne neenakopravnosti ter izzivanjem rasnega sovraštva in nestrpnosti.