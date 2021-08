Zavod za gozdove se takoj po nedavnem napadu medvedke na 30-letnega domačina sprva ni odločil za odstrel, je pa od dogodka dalje aktivno spremljal dogajanje na območju napada. Skušal je ugotoviti morebitna dodatna dejstva glede napada in tudi morebitne nove lokacije pojavljanja medveda. Minuli petek je prišlo do novega srečanja med medvedom in človekom, in sicer v bližini kraja napada na domačina.

»Zaradi bližine obeh dogodkov je zavod za gozdove ocenil, da obstaja velika verjetnost, da gre za istega medveda. Na podlagi ugotovitev na terenu je zavod v petek pripravil strokovno mnenje o nujnosti odstrela rjavega medveda za območje med Brkinskim robom in naselji Šilentabor, Zagorje, Knežak in Šembije,« so danes pojasnili na zavodu.