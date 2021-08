Expo 2020 v Združenih arabskih emiratih bo potekal pod sloganom Povezovanje idej za prihodnost, na njem pa se bo predstavilo več kot 190 držav. Organizatorji v šestih mesecih pričakujejo več kot 25 milijonov obiskovalcev iz vsega sveta.

Za mladoletne, starejše od 60 let, študente in obiskovalce s posebnimi potrebami bo vstop na razstavo brezplačen, odrasli med 18. in 59. letom starosti pa bodo lahko izbirali med tremi vrstami vstopnic. Cena sezonske, ki bo omogočala neomejen vstop na prizorišče, se začne pri 142,91 dolarja, cena večdnevne vstopnice se začne pri 56,30 dolarja, za enodnevno vstopnico pa bodo morali obiskovalci odšteti najmanj 27,43 evra, odvisno od posebnih dogodkov in okoliščin na prizorišču, razkriva spletna stran Expa.