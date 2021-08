Preostali trije so še vedno v bližini letališča v Kabulu, kjer se vojska pripravlja in ureja njihovo evakuacijo z območja, je povedal Tonin. Informacij o njihovi identiteti in zakaj so bili v času nemirov v Afganistanu, Tonin ni želel razkriti.

»To nam je trenutno glavna prioriteta, da poskrbimo za svoje lastne državljane,« je poudaril v izjavi za medijev ob obletnici smrti nekdanjega predsednika vlade in prvega predsednika NSi Andreja Bajuka, ko je komentiral tudi aktualno dogajanje v Afganistanu.

Kot je še povedal, je Slovenska vojska v Afganistanu sodelovala z italijansko, zato so prevajalce in drugo osebje najemali preko Italije. Afganistanski sodelavci slovenske vojske so že imeli možnost, da se skupaj s svojimi družinami umaknejo na varno skupaj z italijansko vojsko, kar da je velika večina izkoristila.

Nekateri so medtem upali na izboljšanje položaja in te možnosti niso izkoristili, zato so trenutno še v Afganistanu. Obrnili so se na Slovenijo, ki v zadnjih dnevih intenzivno ureja logistične podrobnosti, da bi jim omogočila varen umik iz države, medtem ko se stvari iz ure v uro spreminjajo, je še dejal Tonin.

Tonin natančnih informacij o slovenskih sodelavcih v Afganistanu zaradi varnostnih razlogov ni želel razkriti »Naše sporočilo tem ljudem je, da jih ne bomo pustili samih, da bomo v Sloveniji izpeljali vse potrebne procese, da bomo zadeve tudi pravno uredili v zvezi z azilom in ostalimi stvarmi in ko bo primerno časovno okno in ko bomo imeli primerne logistične zmogljivosti, bomo tudi naredili premik najprej v eno drugih varnih držav, potem pa tudi naprej v Slovenijo,« je še dejal Tonin. Natančnih informacij o slovenskih sodelavcih v Afganistanu zaradi varnostnih razlogov ni želel razkriti, je pa zagotovil, da slovenska vojska pozna njihova imena, priimke, lokacijo in njihovo natančno število, ki naj ne bi bilo višje od 20. »Po moji oceni je celotno svetovno javnost, pa žal tudi obveščevalne službe presenetilo dejstvo, da so tako hitro razpadle praktično vse afganistanske institucije, vključno z vojsko, in se stvari iz ure v uro poslabšujejo. To tudi povzroča neštete težave pri logistiki,« je še dodal. Tonin je prav tako poudaril, da se v odgovornost za tako zgrešene ocene obveščevalnih služb o dogajanju v Afganistanu ne bi spuščal, saj da to ne spremeni trenutne situacije, s katero se svet sooča.