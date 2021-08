Ker se obetajo močni sunki vetra, močni nalivi, tudi toča, na Agenciji za varnost prometa svetujejo voznikom, da če že morajo na pot, naj vozijo zbrano, trezno, strpno, umirjeno in spoštujejo prometne predpise. Na cesti namreč odločajo stotinke sekunde, so zapisali na twitterju.

Arso pa je na twitterju dodal, da ob pojavu neviht obstaja zvečer in ponoči tudi verjetnost za naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in odvajanja zalednih voda predvsem na območju severozahodne, osrednje in severovzhodne Slovenije.

Obeta pa se tudi ohladitev morja. V nedeljo se je morje na merilnem mestu Arsa v Kopru ogrelo do 29,1 stopinje Celzija, na Debelem Rtiču pa do 28,7 stopinje. Na Arsu napovedujejo, da bo morje danes še zelo toplo, v prihodnjih dneh pa bo šibka burja premešala zgornje plasti, posledično se bo temperatura znižala za nekaj stopinj Celzija.