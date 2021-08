Tudi blagovni promet na brniškem letališču je bil junija precej večji kot junija lani. Po podatkih državnega statističnega urada je bilo pretovorjenih 960 ton blaga, kar je bilo za 15 odstotkov več kot kot v lanskem šestem mesecu.

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so junija prepeljali malo manj kot 2,7 milijona potnikov, kar je bilo za 53 odstotkov več kot junija lani. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so prepeljali približno 1,6 milijona potnikov, kar je bilo za več kot 169 odstotkov več kot junija 2020, ko je bil potniški promet zelo okrnjen. Pri tem so opravili približno 25 milijonov potniških kilometrov, kar je bilo za 147 odstotkov več.

Vlaki so po podatkih statistikov junija prepeljali skoraj milijon potnikov, kar je bilo za 20 odstotkov več kot junija lani. Pri tem so opravili 45 milijonov potniških kilometrov, kar je bilo za 17 odstotkov več, kot so jih opravili v juniju 2020.

V ladijskem prometu je priplulo ali odplulo 251 ladij ali za 13 odstotkov več kot junija lani. V slovenskih pristaniščih so junija našteli šest potnikov, kar je bilo za 62 odstotkov manj kot junija lani. V letu pred epidemijo pa se je v tem času ravno začela poletna sezona s povečanim prihodom potnikov. V koprskem pristanišču je bilo junija pretovorjenih 1,5 milijona ton blaga, kar je bilo za tri odstotke manj kot junija lani.

Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana junija, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih skoraj 12.000, kar je bilo za šest odstotkov manj kot v juniju 2020. Med temi je bilo približno 8500 osebnih avtomobilov, kar je bilo za 10 odstotkov manj kot v juniju 2020. Od tega je bilo okrog 5100 novih, kar je bilo za 21 odstotkov manj kot lanskega junija, so še zapisali na statističnem uradu.