V sindikatu ocenjujejo, da se nadaljujejo neprimerni poskusi kadrovanja mimo ustaljenih postopkov, s čimer se znova odpira vprašanje prekoračitve pooblastil in pristojnosti. Po poskusu razrešitve Manice Janežič Ambrožič z mesta odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija je v postopku razrešitve tokrat direktorica Televizije Slovenija Gorščakova. Programski svet ima danes izredno sejo, na kateri bo odločal o predlogu za soglasje k njeni razrešitvi, ki ga je vložil generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Grah Whatmough.

A po poročanju današnjega Dela je 16 od 29 programskih svetnikov potrdilo, da se bodo udeležili današnje seje, od tega trije niti niso bili povsem prepričani o tem. Radio Slovenija pa je navajal besede Baškoviča, da se vsaj 11 svetnikov seje ne bo udeležilo. Morebitna nesklepčnost - torej če bi se seje udeležila manj kot polovica, pa bi dopuščala, da lahko Grah Whatmough o razrešitvi odloči sam, saj bi moral programski svet o predlogu odločiti v 15 dneh.

V sindikatu novinarjev ocenjujejo, da predstavlja predlog hitre razrešitve, ki je hkrati pomanjkljivo argumentiran, širše izrivanje statutarno in zakonsko opredeljenih vodilne vloge in funkcij programskega sveta.

V konfliktu med Grahom Whatmoughom in Gorščakovo je »generalni direktor prekoračil svoja pooblastila in pristojnosti, s čimer ogroža institucionalno mesto in vlogo, uzakonjeni status, ki ga ima javna radiotelevizija v slovenskem medijskem prostoru«, so prepričani.

Od generalnega direktorja pričakujejo ustavitev postopka

»Ocenjujemo, da načina in postopka razrešitve, kot ga izvaja generalni direktor, ne bi smel biti deležen noben direktor radia ali Televizije Slovenija. Od generalnega direktorja zato pričakujemo ustavitev postopka razrešitve, od programskega sveta pa, da bo preprečil morebitno enostransko hitro odstranitev direktorice Televizije Slovenija ter omogočil javno obravnavo in odločanje o razrešitvi, kot sta v statutu in zakonu opredeljeni njegovi naloga in vloga,« so zapisali.

Institut predhodnega soglasja k imenovanju in razrešitvi direktorjev radia in Televizije Slovenija je med pomembnejšimi sestavinami institucionalne neodvisnosti javne službe, so ocenili.

Grah Whatmough očita Gorščakovi, da ni spoštovala statuta RTVS, ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. Ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija, je navedel.

Gorščakova medtem obtožbe zanika in meni, da je glavni razlog za njegov predlog to, da ne sledi njegovim zahtevam po kadrovskih in programskih spremembah, ki jih sam v skladu s statutom javnega zavoda ne more izvajati.