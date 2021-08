V krajih na jugu države, ki jih je sobotni potres z magnitudo 7,2 še posebej hudo prizadel, so prebivalci spali kar na prostem pred svojimi hišami oz. tistim, kar je ostalo od njih. Območje medtem stresajo popotresni sunki, tudi močnejši.

Po podatkih oblasti so doslej našteli 1297 mrtvih po potresu, ki je imel žarišče okoli 150 kilometrov zahodno od prestolnice Port-au-Prince. Uničenih je okoli 13.600 stavb, še okoli 13.700 je poškodovanih. Poškodbe je utrpelo okoli 5700 ljudi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila haitijska civilna zaščita.

Reševalci zdaj tekmujejo s časom in skušajo najti čim več pogrešanih, preden območje doseže tropska nevihta Grace, ki bi lahko prinesla obilne padavine, te pa bi lahko povzročile nove težave, od poplav do zemeljskih plazov.

Haitiju je pomoč obljubila tudi tujina, med njimi ZDA. Namestnica ameriškega državnega sekretarja Wendy Sherman je haitijskemu premierju Arielu Hernryju sporočila, da ZDA že zbirajo materialno pomoč, so sporočili iz State Departmenta. Vladna agencija za humanitarno pomoč USAID pa je na območje poslala ekipo 65 reševalcev, ki bodo s posebno opremo pomagali pri iskanju ponesrečenih.

Haitiju pomaga tudi sosednja Dominikanska republika, predvsem s pošiljkami hrane in medicinske opreme. Na pomoč je priskočila tudi Mehika, Kuba in Ekvador pa sta odposlala medicinske in reševalne ekipe. Pomoč so ponudili tudi Čile, Argentina, Peru in Venezuela, pa tudi Združeni narodi, še poroča AFP.