Letošnjo špansko pentljo je Roglič začel v enakem slogu kot lansko – z zmago v uvodni etapi, le da je bil v soboto 7,1 kilometra dolg kronometer, oktobra lani pa 173 kilometrov dolga etapa od Iruna do Arrateja. Kisovčan je dobil že tretjo posamično zaporedno vožnjo na čas v zadnjih treh letih na Vuelti, s čimer je skupno število etapnih zmag na španskih tleh povečal na šest, po tri etapne skalpe pa ima še na francoskem Touru in italijanskem Giru. Olimpijski prvak v kronometru iz Tokia je v Burgosu, ki je prvič gostil uvodno dejanje Vuelte, upravičil vlogo glavnega favorita in 76. dirko po Španiji začel tako, kot je končal lansko – v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku. In na šestem kronometru na španskih cestah (po tri na dirki po Baskiji in Španiji) še šestič stopil na najvišjo stopničko.

»Noro. Očitno je bilo dovolj za zmago. Super zadovoljen sem z razpletom kronometra. Bilo je zares težko že od začetka, ves čas je šlo na polno. In ko prečkaš ciljno črto, si ne želiš niti kilometra več,« je vožnjo na čas, ki se je začela pred skoraj 800 let staro stolnico v Burgosu (posvečena je Devici Mariji, v njej pa je svoje zadnje bivališče našel tudi legendarni vitez El Cid), ocenil Primož Roglič. Na vrhu vzpona na Alto de Castille (več kot sedemodstotni naklon) je bil peti, slabe štiri desetinke sekunde za rojakom Janom Tratnikom (Bahrain Victorius). Fant iz Idrije, sicer aktualni državni prvak v kronometru, je na koncu osvojil odlično tretje mesto s sedmimi sekundami zaostanka za rojakom Rogličem, med njiju pa se je s šestimi sekundami zaostanka vrinil Španec Alex Aranburu (Astana-Premier Tech).

Kronometrsko kolo v zlati barvi

Roglič, ki mu je proizvajalec koles Cervelo v čast zlate olimpijske kolajne kolo za kronometer obarval v zlato, si je v nadaljevanju na spustu in ravnini privozil precej sekund ter dosegel svojo 54. zmago v profesionalnem kolesarstvu. »Vuelta mi je zelo všeč. Rad zmagujem in zaradi tega mi je ta dirka še posebej pri srcu. Nanjo imam zelo lepe spomine iz let 2019 in 2020, ko sem obakrat končal v rdeči majici,« je že na petkovi predstavitvi ekip dejal Roglič. Po sobotnem kronometru jo ima zagotovo še za odtenek rajši, čeprav mu nekaj ni bilo jasno: »Pojma nimam, kje sem dobil etapo, saj sploh nisem poznal vmesnih časov. Vedel sem, da bom moral hitro voziti navzgor, na poti navzdol pa preživeti vse ovinke in pritiskati na ravnem.«

Včerajšnja etapa je bila po pričakovanju namenjena sprinterjem, v ciljnem sprintu pa jo je dobil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Glavnina je tri ubežnike ujela slabih dvajset kilometrov pred ciljem, 23-letni Philipsen pa je v finišu ugnal Nizozemca Fabia Jakobsena (po lanskem grozovitem padcu na dirki po Poljski je bil nekaj dni celo na robu preživetja) in Avstralca Michaela Matthewsa (BikeExchange), ki mu je do »brona« z dobrim delom v sprinterskem vlaku pomagal tudi klubski kolega Luka Mezgec. »Neverjetno. Pred etapo so moji moštveni kolegi o možnostih za mojo zmago govorili v skupinskem klepetu na družbenem omrežju. To so bile naše in moje sanje, o katerih nisem hotel govoriti na glas, a so se zdaj uresničile. Ena etapna zmaga je bila cilj, ki smo ga uresničili že v prvi sprinterski etapi. Zdaj moramo tako še nadaljevati, saj imamo dobro ekipo za vse profile prog. Hvala sotekmovalcem, ki so dokazali, kako zelo motivirana je naša ekipa za to dirko,« je po svoji deveti zmagi v karieri in drugi na Vuelti (prvo je dosegel lani) dejal Jasper Philipsen.