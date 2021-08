Chipolo v sodelovanje z velikanom Apple Chipolo je slovenska blagovna znamka, ki je v svetu prepoznana kot ena od dveh najboljših na področju iskalnikov predmetov. Letos so svojo ponudbo sledilnikov razširili s posebno izdajo Chipolo ONE Spot, ki se povezuje z Applovo aplikacijo Find My. Apple je v začetku aprila predstavil posodobljeno različico aplikacije Find My, s katero je svojo globalno mrežo Apple Find My odprl za zunanje proizvajalce produktov. Svoje mesto med prvimi tremi produkti, ki lahko lokacijo izgubljenih predmetov pridobivajo s pomočjo mreže Apple Find My, je dobil tudi Chipolo ONE Spot. V Chipolu pravijo, gre za rezultat njihovih prizadevanj in trdega dela v zadnjih mesecih ter svojevrsten dosežek, na katerega so zelo ponosni.

Vrtoglava investicija za MojMojster Od majhne pisarne v Tovarni podjemov in dveh entuziastov z odlično poslovno idejo se je portal MojMojster (DaiBau) prebil do uspešnega mednarodnega podjetja z 52 zaposlenimi. Medtem ko je njihov potencial na trgu podprlo že nekaj investitorjev v preteklosti, so letos svoje poslovanje obogatili s sedemmestno investicijo sklada tveganega kapitala South Central Ventures in podjetja Henkel. Podjetje Eforma je razvilo spletni portal MojMojster za enostavno povezovanje izvajalcev z iskalci storitev na področju gradnje in prenove nepremičnin. Ustanovila sta ga arhitekta Martin Pelcl in Gregor Černelč, ki sta lokalno platformo popeljala na vodilno mesto na regionalnem trgu. Na trgih Slovenije, Avstrije, Hrvaške, BiH, Srbije, Slovaške in Romunije združuje 65.000 tisoč gradbenih podjetij – mojstrov, arhitektov in drugih strokovnjakov za gradnjo in obnovo nepremičnih – ter 260.000 aktivnih uporabnikov.

Mesi se seli na nove trge Podjetje Mesi, ki razvija inovativne medicinske naprave, je letos odprlo nove pisarne v Nemčiji, Franciji in v Združenem kraljestvu. Podjetje, ki je bilo leta 2011 finalist za nagrado slovenski startup leta, je na trg vstopilo z napravo za avtomatsko merjenje gleženjskega indeksa, namenjeno zgodnjemu odkrivanju periferne arterijske bolezni. Z najnovejšo širitvijo so zdravstvenim delavcem na teh trgih omogočili lažji dostop do portfelja MESI mTABLET, ki združuje diagnostične module, kartoteke bolnikov in medicinske aplikacije. Ti pomagajo pri zelo zgodnjem odkrivanju bolezni. V prihodnjih petih letih želijo osvojiti 100.000 novih uporabnikov, zato načrtujejo neposredno navzočnost še v Italiji, Španiji in ZDA. Aktivno razvijajo tudi bolj zahtevne mednarodne trge, kjer so vstopne ovire za tuje proizvajalce svojevrsten izziv, to so Indija, Hongkong, Singapur, Brazilija, Južna Koreja in druge.