Najrevnejša država zahodne poloble s stoletje trajajočo družbeno in politično krizo je močno izpostavljena naravnim katastrofam. V soboto ob 8.29 po lokalnem času so se tam tla zatresla z močjo 7,2 po Richterjevi lestvici. Civilna zaščita je do danes naštela 724 mrtvih in 2800 ranjenih, na stotine ljudi še pogrešajo. Reševalci skušajo izpod ruševin potegniti preživele in preminule, a bodo številke zagotovo veliko višje, opozarja haitska civilna zaščita.

Najbolj prizadeti mesti Jérémie in Les Cayes Sobotni potres je vnovič prebudil grozo in dramo, ki so ju Haitijci doživeli pred enajstimi leti, ko so se 12. januarja 2010 prav tako zatresla tla z magnitudo sedme stopnje. Takrat je umrlo več kot 200.000 ljudi, 300.000 je bilo ranjenih, porušenih je bilo več sto tisočih zgradb, poldrugi milijon od 11 milijonov prebivalcev je ostal brez strehe nad glavo, 60 odstotkov zdravstvene infrastrukture je bilo uničene, še zlasti v glavnem mestu Port-au-Prince, obnova pa še ni končana. Takoj po sobotnem potresu se je oglasil premier Ariel Henry in razmere v državi označil za dramatične ter pozval prebivalstvo, naj se ne prepusti paniki. Kot največja avtoriteta v državi po uboju predsednika Jovenela Moiseja, ki je bil žrtev atentata skupine kolumbijskih plačancev pred mesecem dni, je razglasil 30-dnevno izredno stanje. Potres je najbolj prizadel mesti Jérémie, kjer se je zrušilo veliko stanovanjskih in drugih stavb ter en hotel, ter Les Cayes s 130.000 prebivalci, oddaljen 35 kilometrov od epicentra, ki je menda popolnoma porušen. Lokalne bolnišnice, predvsem v Les Cayes, so na robu zmogljivosti zaradi številnih ranjenih, ki iščejo zdravstveno pomoč, je sporočila vlada.