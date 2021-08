Nepreslišano Lučka Kajfež Bogataj klimatologinja

Najprej se je govorilo o dveh stopinjah. Evropska unija je hotela imeti številko. To je bilo okoli leta 2005. Vprašanje je bilo: kaj je še varno? Klimatologi številke nismo hoteli dati od sebe. Trdili smo, da nobeno segrevanje ni varno. To je kot alkohol za volanom. Je eno pivo varno? Ne, tudi eno pivo ni varno. Potem so našli biologa, ki je bil pripravljen napisati številko, ker so mu vprašanje zastavili drugače kot klimatologom. Živalske in rastlinske vrste naj bi imele sposobnost, da se prilagodijo na dve stopinji višjo globalno temperaturo. Klimatologe je to pojezilo in smo sami računali, kaj bi bilo še varno. Naš rezultat je bil 1,5 stopinje Celzija.

Med nami: tudi 1,5 stopnje ni varno. Poglejte, kaj je storil dvig globalne temperature za stopinjo. V Kanadi je 40 stopinj. Sredozemlje gori. Nemčijo so pravkar prizadele grozljive poplave. Obstaja pa ogromna razlika med učinki, če se Zemlja segreje za 1,5 stopinje ali za dve stopinji. Sobotna priloga Dela