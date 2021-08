Virginia Giuffre, zdaj 38-letna poročena mati treh otrok, v civilni tožbi princa Andrewa obtožuje, da jo je leta 2001, ko je imela sedemnajst let, dvakrat spolno napadel in zlorabil, da je vedel, da je mladoletna spolna sužnja Jeffreyja Epsteina, in da ji ta za prisilne spolne odnose z njim plačal 15.000 dolarjev. Prvič naj bi se zgodilo v Londonu, v tedanjem domu Epsteinove britanske spremljevalke Ghislaine Maxwell, hčere nekdanjega medijskega tajkuna Roberta Maxwella, ki naj bi bila prej krajši čas prinčeva ljubimka. Maxwellova v ameriškem zaporu čaka na sojenje (novembra), obtožena, da je bila Epsteinova zvodnica mladoletnic. Drugič naj bi se zgodilo na Epsteinovem domu v New Yorku.

Sramota zanj in kraljevo družino Princ Andrew je že z druženjem z Epsteinom sramotil sebe in kraljevo družino. Z njim se je družil še leta po tistem, ko je bil Epstein prvič obsojen zaradi pedofilije in pod težkim sumom, da vplivnim, bogatim in slavnim prijateljem pošilja svoje mlade spolne sužnje, ter so mu prijatelji, kot sta sta bila Donald Trump in Bill Clinton, že davno obrnili hrbet. Ta civilna tožba mu sama po sebi ni nevarna, če se bo še naprej izogibal ZDA, kamor je rad hodil. Posebno k Epsteinu. Sam zdaj ni rekel še ničesar, predstavnica njegovih odvetnikov pa se je odzvala z »brez komentarja«. Kraljevi dvor molči. Prinčeve težave postajajo hudo resne. Manj zaradi same civilne tožbe, ki lahko določi samo odškodnino, ampak zato, ker utegnejo njena razkritja vplivati na ameriško zvezno preiskavo Epsteinovih zločinov in na sojenje Ghislaine Maxwell, zaradi česar se tresejo hlače mnogim nekdanjim Epsteinovim prijateljem. Mnogi imajo njegov samomor v zaporu leta 2019 še vedno za zelo sumljiv.

Ošaben ignorantski odziv Prinčev dolgoletni odziv na hudo resne obtožbe, ki so se prvič pojavile že leta 2011, je bil vedno ošaben, vzvišen in ignorantski. Jeseni 2019 se je BBC ponudil za intervju, s katerim se je najmanj osmešil. V njem je zanikal vse obtožbe in celo trdil, da se ne spomni, da bi se kadar koli srečal z Virginio. Pri 61 letih se bo moral morda izgovarjati na demenco, saj obstaja trden dokaz najmanj tega, da se poznata – to je fotografija, na kateri jo objema okrog pasu v domu Ghislaine Maxwell. Kraljica ga je po tem bizarnem intervjuju prisilno upokojila iz javnega življenja, čeprav je menda njen najljubši otrok. Virginia Giuffre ga v civilni tožbi v bistvu obtožuje, da jo je dvakrat posilil, ko je bila po ameriških zakonih mladoletna – po britanskih se mladoletnost konča pri šestnajstih. Problematičen je tudi odziv kraljeve družine. Popoln molk. To ne škoduje samo ugledu monarhije, ampak tudi Velike Britanije. Kraljica je, vsaj formalno, šefinja države, ki naj bi spoštovala ustavno vladavino prava, tudi pravno sodelovanje z drugimi državami.

Pobeg pod mamino krilo Andrew in njegovi odvetniki ponavljajo, da so pripravljeni sodelovati z ameriškimi preiskovalci, a jih v resnici ignorirajo. FBI je že bil v Londonu, da bi se pogovoril z njim, pa se je skril. Kaj je naredil takoj po vložitvi civilne tožbe proti njemu? Enako. Pobegnil pod mamino krilo v grad Balmoral na Škotskem, kjer kraljica počitnikuje. Kraljeva družina je v preteklosti težave najraje premagovala z vzvišenim molkom, upajoč, da bodo minile. Tokrat ne bo šlo. Najmanj princ se bo moral odzvati na civilno tožbo. Ameriški odvetnik Virginie in drugih Epsteinovih žrtev David Boies pravi, da bo princ zdaj moral govoriti. Za dobro mero princ Andrew ni nikoli izrazil nobenega sočutja z Epsteinovimi mladimi žrtvami.