Kot je razvidno iz objav na družbenih omrežjih, je toča med drugim klestila vse od Majšperka do okolice Ptuja. O debelejši toči poročajo tudi z območja Vuzenice. Približno 10 minut je toča tolkla tudi na Brežiškem, kjer so sunki vetra lomili drevesa, iz kanalizacijskih jaškov je bruhala voda. Po besedah prebivalcev se je sredi neurja nad mestom zarisala tudi dvojna mavrica.

O močnih nalivih z vetrom poročajo še z območja Murske Sobote in Krškega.

Marsikje po državi so prebivalcem na pomoč priskočila prostovoljna gasilska društva. Glede na podatke Uprave RS za zaščito in reševanje so največ prijav prejeli z območij Šentilja, Krškega in Brežic, Apač, Majšperka, Svete Ane in Murske Sobote.

Ozračje naj bi se sicer po opozorilih Arsa umirilo že v prvi polovici noči.