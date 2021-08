Vox populi: Skoraj polovica bi podprla obvezno cepljenje proti covidu-19

Delež ljudi, ki so se v Sloveniji že cepili proti covidu-19, glede na anketo Vox populi občutno presega uradne statistike. Ljudje, ki se (še) niso, pa so najpogosteje navajali “osebne zdravstvene razloge”. Skrbi, da bi cepljenje poslabšalo obstoječe težave, so očitno dokaj pogoste, pri vprašanju obveznega cepljenja pa so prebivalci razdeljeni.