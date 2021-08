#reportaža Nacionalna akcija Hitrost: Smrtonosne cestne kalkulacije

Minuli teden je po Sloveniji potekala nacionalna preventivna akcija Hitrost, v kateri je agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo in AMZS udeležence prometa opozarjala na usodne pasti neprilagojene hitrosti. Letos je cestni davek smrtnih žrtev že višji kot v vsem letu lani. Na izkušnjo tipičnih situacij, ki privedejo do nesreč, smo se odpeljali do poligona varne vožnje na Vranskem.