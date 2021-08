Triglav The Rock Ljubljana, projekt agencije Extrem in športnega plezalca Jerneja Kruderja, je dobil letos še dodatno dimenzijo s premierno izvedbo tekmovanja v plezanju po zgradbah in objektih v mestu. No, tekma je bila zgolj okvir prireditve, ki je namenjena predvsem promociji tega atraktivnega športa širši publiki, saj so lahko v središču mesta cele družine spoznale osnove plezanja in poskusile pod vodstvom učiteljev preplezati nekaj oprimkov.

Po tekmovalni plati je bil Triglav the Rock Ljubljana odprto državno prvenstvo na balvanih – na koncu sta si zmago priborila Francoz Manuel Cornu in Katja Debevec, pred lansko šampionko ročkanja nad Ljubljanico in trenutno tretjo tekmovalko v svetovnem pokalu Vito Lukan. Kot prva zmagovalca vzporedne tekme v uličnem plezanju, ki je bila odlična popestritev klasičnega plezanja v umetnih in naravnih stenah, sta se v zgodovino The Rocka zapisala Nik Sajovic in Lena Skok. vav