69. Ljubljana Festival: Čas je za muzikale na prostem

Kar pet večerov, od danes do petka, bo na 69. Ljubljana Festivalu gostoval broadwayski muzikal Chicago v režiji in koreografiji Mykala Randa. Prihodnji ponedeljek in torek pa sledita še dve predstavi že lani pričakovanega muzikala Lolita Gledališča LDM Nova Scena iz Sankt Peterburga. Oba muzikala bosta na Kongresnem trgu.