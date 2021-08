Že ko sem zjutraj odhajal na delo, so se vrstili prometni zamaški, ljudje pa so bili zelo zaskrbljeni. Ko sem prišel v bolnišnico, kjer delam, tam ni bilo več vojakov in policistov, ki nas varujejo. Slekli so uniforme, orožje pa pustili v plastičnih vrečkah. Podobno so svoje položaje v številnih policijskih postajah v mestu zapustili tudi drugi policisti. Danes sem hotel po službi obiskati prijatelja, pa mi je rekel, naj ne hodim v njihov del mesta, češ da so zločinci, ki v takih varnostnih razmerah največ profitirajo, pred njegovimi očmi ubili nekega šoferja in odbrzeli z njegovim avtomobilom.

Ljudje so zelo zaskrbljeni, ker ne vedo, kaj se bo zgodilo. Na koncu bodo vsi Afganistanci sprejeli zakone talibanskega režima, če bo zavladal mir. Ljudje so žejni miru, niso več pripravljeni slediti enim in drugim obljubam varnostnih sil. Še posebej so zaskrbljene ženske, ker ne bodo imele več enakih pravic kot pod Karzajevo ali Ašrafovo vlado. Verjetno bodo prisiljene ostati doma, če pa bodo hotele ven, bodo potrebovale spremstvo brata ali moža. Dekleta skrbi, ali se bodo lahko še naprej izobraževala. Ženske pa tare, ali bodo smele še naprej hoditi na delo. Vsi molimo za dolgo obdobje stabilnosti v naši državi.

Ko smo slišali, da je na letališče prispelo 5000 ameriških vojakov, smo bili veseli, ker smo mislili, da bodo zaščitili Kabul. Kasneje smo izvedeli, da bodo omogočili zgolj evakuacijo zaposlenih na ameriškem veleposlaništvu. Danes sem na poti iz službe za tri ure obtičal v prometu, v normalnih razmerah bi pot opravil v petnajstih minutah. Ljudje so namreč nervozno hiteli po najrazličnejših opravkih. Vse banke so bile zaradi varnostnih razmer zaprte, ljudje niso mogli do svojih prihrankov, za katere pa so pozneje iz centralne banke ljudem zagotovili, da so varni, delo bank pa se bo obnovilo, ko se bodo razmere izboljšale.

Nad glavami slišimo številne helikopterje. Evakuirali so nekatere Afganistance, ki so delali za kanadsko vojsko. Nekateri so pobegnili v Turčijo, Tadžikistan, Indijo, Iran. Toda večina Afganistancev ne more nikamor zbežati. Sam s svojo družino ostajam v Kabulu, saj ne moremo nikamor. Imamo sicer sorodnike v ZDA in Evropi. Ti me spodbujajo, naj pridemo, toda težko je dobiti vizume, prav tako je težavno pridobiti potne liste – nazadnje je bilo treba nanje čakati štiri mesece. Zdaj je zaprto še letališče. Zaenkrat še imamo elektriko in internet. A ne vemo, kako bo s tem v prihodnjih dneh.

Abdul Rahman Fethuzaleh je psevdonim zdravnika iz Kabula. Zaradi varnostnih razlogov smo njegovo identiteto zakrili. Pravo ime hranimo v uredništvu.