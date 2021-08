Od sredine maja so po vseh trgovinah Adidas Shop, The Athlete's Foot in Buzz po Sloveniji ljudi na različne načine nagovarjali, naj sodelujejo v akciji, tako da prinesejo svoje stare čevlje. V duhu trajnostne mode in recikliranja sta Adidas in Preoblikovalnica v samo mesecu dni zbrala več kot 250 parov starih čevljev, iz katerih že nastaja popolnoma nov izdelek.

A še pred tem, kot je v pogovoru povedal arhitekt Andrej Kurent, so stare pretežno športne copate postavili na ogled in ljudi spodbudili k odgovornejšemu nakupovanju. »Potrošnike smo s postavljeno instalacijo v nakupovalnem središču Aleja ozaveščali o problematiki odpadkov,« je povedal Kurent in dodal, da je bila instalacija zgolj uvod v večjo zgodo, ki jo ima namen spisati z odsluženimi copati.

Ustvaril nekaj kompleksnih zgodb Društvo konceptov, ki posluje kot socialno podjetje in je nastalo kot širši del konglomerata, je začelo poslovati v letu 2015. Ekipa prijateljev se je podpisala pod postavitvijo Mladinske postaje Moste, kjer je začela svoje prve zgodbe ustvarjati tudi Preoblikovalnica. »Preoblikovalnica je znamka in ne pravna oseba. Vseskozi smo imeli v glavi idejo, da bi nekaj ustvarili iz odpadkov, ki jih je, če se le ozremo naokoli, res ogromno. Je pa res, da se z njimi kot arhitekt prej nisem nikoli srečaval. A tudi z vodenjem večje organizacije nisem od prej imel nobenih izkušenj,« je v smehu povedal umetnik s statusom samostojnega podjetnika. Kljub vsemu mu je z odlično ekipo uspelo ustvariti nekaj kompleksnih zgodb, med njimi tudi nekaj izredno zanimivih. »Od celovite prenove ambienta prve trgovine brez plastične embalaže Rifuzl v Ljubljani, kjer smo izdelali pohištvo po meri, trgovina pa je postavljena iz skoraj 70 odstotkov odpadnega materiala, saj je narejena iz 650 kilogramov palet. Zanimiva je bila tudi prenova avtobusa v mladinski center, imenovan Ljubo & Draga, ki smo ga prenovili skupaj z mladimi in Zavodom Rompom, Arhitekturnim birojem Triiije v organizaciji Javnega zavoda Mladi zmaji. Prav tako smo zanj prejeli nagrado BIG SEE interior design award. Izpeljali smo še nekaj zunanjih dogodkov,« je povedal sogovornik in dodal, da je podobno kot vsaka zgodba, ki ima nekje tudi svoj konec, ekipa Društva konceptov po dobrih petih letih šla svojo pot. »Med zadnjo krizo in zaprtjem države smo si vzeli čas, razčistili pri sebi in se odločili, da ohranimo zdrava jedra društva. Odločili smo se, da se razidemo in da vsak nadaljuje, kot mu ustreza. S partnerjem Samedom Babićem peljeva zgodbo Preoblikovalnice naprej sama,« je razložil in izpostavil enega zadnjih projektov, v času epidemije odlično izpeljan Zbliževalnik, ki sta ga z Babićem izdelala po zasnovi Katje Simončič.

Ustvarjanje z vezalkami v vrtcu »Letos nas je v svoj odlično zastavljen projekt povabil Adidas, ki je tudi slovenskemu trgu predstavil novo serijo športnih copat. Ekipi se je zdelo zanimivo, kaj počnemo z lesom, in so želeli naše znanje prenesti še na plastiko,« je povedal Kurent, ki zagovarja, da ima vsak odpaden material praktično iste zakonitosti, ki jih je treba upoštevati oziroma se jim je treba prilagoditi. Potem ko je 250 ponošenih oziroma odsluženih športnih copat končalo v delavnici Preoblikovalnice, sta Kurent in njegov partner zavihala rokave in se lotila copato za copato ločiti po vrsti materiala. »V facebook skupini Kosovci Ljubljana sem uporabnici, ki je zapisala, da potrebuje vezalke, sporočil, da imamo 250 športnih copat, ki bodo šli v razrez. Povabil sem jo, da če želi vezalke, naj si jih pride nabrat. Tudi sami bi jih vzeli iz čevljev in jih shranili ter jih nekoč zagotovo ponovno uporabili. Tako pa sva s Samedom dobila dodatni dve roki pomoči in delo tako tudi hitreje končala. Zadovoljna vzgojiteljica je delavnico zapustila s škatlo vezalk, iz katerih bo skupaj z otroki v vrtcu ustvarjala naprej.«