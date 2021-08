Aleš Vežnaver, predelovalec avtomobilov: Če spoštuješ zakone, zakoni spoštujejo tebe

Brez avtomobila si povprečni Slovenec življenje težko predstavlja. Večini je dovolj, da je odet v želeno barvo in ima na voljo izbrano opremo, toda marsikdo si želi še česa več, da je njegov avto poseben in na neki način unikaten. Pravi naslov za tovrstne želje je Aleš Vežnaver, ustanovitelj podjetja Sunside Tuning, ki se s predelavami ukvarja že 17 let, kmalu pa je ljubezen prerasla v posel.