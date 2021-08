Ste že kdaj bili na Karibih? Če jih še niste obiskali, vam svetujemo, da je vaša prva destinacija rajski otok St. Martin. Idealen je za vse tiste, ki ne želijo zgolj poležavati na plažah – ima jih kar 37 – temveč iščejo tudi doživetja. Eno takšnih je opazovanje potniških letal na plaži Moho, ki pristajajo dobesedno nad glavami dopustnikov, in je za marsikoga izpolnitev sanj.

Nekateri St. Martin označujejo tudi s kodo države, ki je .sx, kot nalašč za našo tokratno zgodbo. Če si boste namreč otok želeli ogledati, je smiselno najeti avto. Kljub relativno dobrim in asfaltiranim cestam pa je nekaj takšnih, ki zahtevajo štirikolesni pogon. Takrat pa se izbira relativno poceni avtomobila zoži. Že vrabci na veji čivkajo, da majhnih športnih terencev s štirikolesnim pogonom ni v izobilju, kot naravni izbor pa se ponuja znamka Suzuki. In kaj bi lahko bilo bolje, kot po .sx voziti se z SX4? Njegova prednost pred tekmeci je prav štirikolesni pogon, ki v najbolj ekstremnih razmerah ponuja celo zaporo diferenciala, izbiramo pa lahko enostavno prek vrtljivega gumba.

Ste neodvisni in izvirni in ne pristajate na kompromise? Se najbolje znajdete v vlogi vodje, ko ste ustvarjalni in marljivi ter polni zanosa in ambicij? A tudi trmasti in svojeglavi ter prepričani, da ste najpametnejši? Potem je Suzuki tista znamka, ki vas bo zagotovo prepričala. Z razlogom, poudarjeno ima številko ena (zgoraj numerološka analiza), saj je 11. na svetu po proizvodnih številkah, za nameček pa se hvali s kar 111-letno zgodovino. Čeprav obiska Japonske ne priporočamo vsakomur, saj prebuja nasprotujoča si čustva – sam sem se jezil nad pretirano prijaznostjo, čudil neverjetni točnosti in bil vse prej kot navdušen nad hrano, ki je želodec ni in ni hotel sprejeti – pa sodi japonska avtomobilska industrija med najuglednejše v svetu, njihovi štirikolesniki pa se pregovorno hvalijo z visoko stopnjo kakovosti. A to ne pomeni, da ne poznajo slabosti in tudi SX4 S-cross jih ima. Oblikovno je dizajniran tako, da ob pogledu nanj od navdušenja ne boste izgubili zavesti, pa tudi seznam nekaterih drugih minusov je bil presenetljivo dolg. Tako je barvni zaslon na dotik (pre)majhen, delovanje prostoročnega telefona je pretiho, pametni tempomat pa deluje šele pri hitrostih nad 40 kilometrov na uro. Sploh slednjega mu dolgo nismo odpustili, saj nas ni razbremenil takrat, ko smo ga močno potrebovali, pri vožnji v koloni in mestnih središčih. Je pa zato 6-stopenjski samodejni menjalnik prepričljiv (lahko mu ukazujemo tudi z ušesoma za volanskim obročem), motor ima željo po vrtenju in doseganju visokih hitrosti (maksimalna je 190 kilometrov na uro), na zadnji klopi je dovolj prostora za dva potnika, solidno velik prtljažnik z osnovnimi 430 litri ima dvojno dno, na ogrevanih prednjih sedežih se sedi dovolj udobno in po želji tudi visoko, pri krmiljenju v mestnih središčih pa se lahko vedno zanesete na pomoč parkirnih senzorjev in kamere. Nekaj posebnega je klasična parkirna zavora. Veseli, da ni pijanček, saj je bila povprečna poraba 7,3 litra bencina tudi po zaslugi blagega hibridnega sistema za 1,3 tone težki štirikolesnik primerna. Primerna pa je tudi beseda, ki najbolje odraža ceno 25.050 evrov.