Zgornji odstavek nekako povzame mnenje vseh in vsakega lastnika električnega avtomobila posebej, s katerimi smo spregovorili v zadnjih nekaj letih, in ni jih bilo malo. Sam o vsem skupaj nisem bil tako zelo prepričan, predvsem zaradi tega, ker živim v bloku in se zavedam, kakšno težavo še vedno lahko predstavlja polnjenje, a če bi to zanemaril, bi se bilo z zgoraj zapisanim težko ne strinjati. V vsem tem času pa nisem srečal niti enega uporabnika električnega avtomobila, ki bi izrazil nezadovoljstvo, če so se pri kom že pojavili takšni ali drugačni pomisleki, pa nihče ni šel niti približno tako daleč, da bi napovedal kaj takšnega, kot je, da mu je za nakup žal in da se zanj ne bi več odločil, kaj šele da bo svoj električni avto prodal ali da bo naslednji spet običajen, s pogonom na motor z notranjim zgorevanjem. Kar je po svoje tudi logično, saj pri nas elektromobilnost vseeno še ni razvita do te mere, da bi električni avto kupil kdo, ki o njem ne razmišlja že dlje časa, ki nima razčiščenega vsega, tako glede polnjenja kot stroškov in tako dalje. Očitno pa je povsem drugače tam, kjer so se nakupov električnih avtomobilov že lotili bolj na veliko, tudi na hitro, denimo v Kaliforniji v ZDA, ki je znana kot eno najnaprednejših območij na svetu glede zelene mobilnosti.

Raziskava tamkajšnje univerze, s katero so želeli ugotoviti, kako so lastniki elektrificiranih vozil, tako povsem električnih kot priključnih hibridov, zadovoljni s svojimi avtomobili in v katero so vključili več kot 4100 gospodinjstev, ki imajo trenutno takšno vozilo, je namreč pokazala rezultate, ki so bili daleč od pričakovanih. Kar četrtina tistih, ki imajo povsem električno vozilo, je odgovorila, da ga ponovno ne bi kupila, še dodatnih deset odstotkov pa, da ne ve, če bi ga; 65 odstotkov lastnikov je medtem takšnih, ki bi električni avto kupili znova. Pri priključnih hibridih je odstotek slednjih medtem malce višji, saj bi ga ponovno kupilo 69 odstotkov, 19 odstotkov ga ne bi več, preostanek pa še ne ve, kako bi ravnal.

Še bolj kot opisano je raziskovalce presenetilo, kaj je med tistimi, ki so se tako izjasnili, glavni razlog, da elektrificiranega vozila ne bi kupili ponovno. To namreč ni bil premajhen doseg električnega vozila ali priklopnega hibrida, temveč – težave s polnjenjem in polnilno infrastrukturo. Kar le potrjuje, da so proizvajalci dejansko naredili velik napredek pri razvoju baterij, ki so sposobne vedno daljših dosegov, in da glavna težava postaja premajhno število polnilnih postaj, predvsem hitrih, in težave z njihovim delovanjem.

Pri čemer, ponovimo, podatki veljajo za Kalifornijo, ki je glede tega izjemno napredna. Obeti za manj napredne in razvite države so tako vse prej kot dobri. Po razvoju avtomobilov je zato nujen bistveno hitrejši razvoj infrastrukture.