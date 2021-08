Ustvarjanje mu daje smisel življenja

Anton Polutnik je 57-letni gospod, ki je popolnoma gluh in skoraj popolnoma slep. Kljub težkemu življenju je danes vesel in ponosen človek. Nekdanji predsednik Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN in še danes aktivni član želi zaščititi vse gluhoslepe. Kljub hendikepu rad kipari.