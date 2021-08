Zoran Krajnc, teniški strokovnjak: Pravega sistema v Sloveniji ni

Zoran Krajnc velja za enega največjih slovenskih teniških strokovnjakov. Posla se loteva znanstvenoraziskovalno, je zelo studiozen in dosleden. V zadnjih sezonah je bil v teniških krogih znan predvsem kot trener trenutno najboljše igralke Tamare Zidanšek, s katero sta se razšla spomladi. Skupaj sta delala kar enajst let, odkar je kot enajstletna deklica prišla v ptujski klub. Zaradi dela s trenutno najboljšo slovensko igralko je pred leti pustil službo profesorja športne vzgoje. V intervjuju za Dnevnik je 57-letni Ptujčan povedal svojo plat zgodbe dolgoletnega sodelovanja s Tamaro Zidanšek, predstavil projekt, s katerim se ukvarja v zadnjih mesecih, in pogled na sistemsko delo z mladimi teniškimi igralci.