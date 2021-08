Začetek najtežjega dela prenove kolesarskih površin

Gradbeni delavci so se po naročilu ljubljanske občine lotili še najtežjega odseka za ureditev kolesarskih in peščevih površin na Dunajski cesti. Gre za del pri Bežigrajskem dvoru, kjer si kolesarji in pešci lahko obetajo veliko pridobitev.