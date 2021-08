WHO je sporočila, da ni znakov, da bi bil ta primer povezan s prejšnjim izbruhom v sosednji Gvineji, kjer so zadnji primer ebole zabeležili 19. junija. Izbruh, ki je v Gvineji trajal od sredine februarja, je bil usoden za 12 bolnikov. Okužba z ebolo ponavadi povzroči visoko vročino in notranje krvavitve.

Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Afriko Matshidiso Moeti je na Twitterju sporočil, da bo skupina strokovnjakov iz organizacije v kratkem prispela v Slonokoščeno obalo, da bi pomagala pri iskanju stikov z okuženim in zdravljenju bolezni.

Med izbruhom v zahodni Afriki je bilo od leta 2014 do leta 2016 v Gvineji, Liberiji in Sierri Leone z ebolo okuženih približno 28.000 ljudi, umrlo pa jih je več kot 11.000. V Demokratični republiki Kongo se je junija 2020 po skoraj dveh letih končal izbruh, v katerem je umrlo 2300 ljudi. V Slonokoščeni obali je to prvi primer ebole v državi po letu 1994.