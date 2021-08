Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj trenutno meri dva kilometra. Za pot v Kranjsko Goro na prometno-informacijskem centru priporočajo izvoz Jesenice vzhod - Lipce.

Gneča je tudi na mejnih prehodih, zlasti dolgo potniki čakajo na vstop v Slovenijo. Na Obrežju tako vozniki osebnih vozil na vstop čakajo tri ure, potniki v avtobusih pa še pol ure več. Na Gruškovju je čakalna doba na vstop v Slovenijo poldrugo uro, podobno tudi v Dragonji in Sečovljah. Približno eno uro pa potniki na vstop čakajo na mejnih prehodih Metlika, Starod in Slovenska vas.

Za izstop iz države je najdaljša čakalna doba v Metliki, in sicer uro in pol. Približno eno uro potniki čakajo v Dragonji in Jelšanah, drugje pa manj.

Ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja je v prihodnjih urah pričakovati tudi močno povečan promet proti Brezjam na Gorenjskem.