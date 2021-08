Gozdni požari še naprej pustošijo po Italiji

Gasilci se v Italiji še naprej spopadajo s številnimi gozdnimi požari. Gasilske ekipe so danes zjutraj sporočile, da so v zadnjih 12 urah izvedle 400 intervencij. S požari se borijo iz zraka in tal, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Razmere še poslabšuje trajajoča vročina in suša.