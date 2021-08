Več tednov so sicer v državi beležili nekoliko manj kot 800 smrtnih žrtev dnevno, nato pa se je v sredo številka dvignila čez to psihološko mejo, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Na drugi strani beležijo upad števila novih okužb v enem dnevu. V zadnjih 24 urah so jih zabeležili 22.144. Prevladujoča različica koronavirusa je delta, ki se tako hitro širi tudi v Rusiji.

Cepljenje v tej državi z okoli 146 milijoni prebivalcev medtem napreduje precej počasi, pa čeprav naj bi bilo cepiva dovolj in ga je Rusija močno izvažala. A tudi med Rusi je proticepilski skepticizem močan; z enim odmerkom naj bi bilo cepljenih šele okoli 27 odstotkov prebivalstva.