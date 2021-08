Venezuelska opozicija in vlada ponovno začeli pogovore za razrešitev krize

Venezuelska vlada in opozicija sta v petek v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico ponovno začeli pogovore, ki so zaenkrat osredotočena na finančne sankcije in volitve. Pogajanja so sicer namenjena končanju politične in gospodarske krize, ki je ohromila državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.