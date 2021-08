V petek so potrdili 65 okužb več kot dan prej, sicer pa je petkovo število potrjenih okužb najvišje po 3. juniju. Število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, ostaja enako kot dan prej, pri čemer pa en več potrebuje intenzivno zdravljenje.

Delež pozitivnih testov je bil v petek 14,1-odstoten in se je v primerjavi z dnevom poprej povišal za 3,3 odstotne točke. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 180, od dneva prej se je povečalo za 19 okužb. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa se je povečala za šest okužb in znaša 98.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 2114 aktivnih okužb, kar je 131 okužb več kot dan prej. V petek so opravili tudi 44.217 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

Podatki o cepljenju proti covidu-19 medtem kažejo, da so v petek s prvim odmerkom cepili 1147 oseb, z drugim pa 1994. Z enim odmerkom je bilo proti covidu-19 do zdaj cepljenih skupno 936.644 oz. 54 odstotkov prebivalcev, starejših od 18 let, polno cepljenih pa je bilo 839.771 prebivalcev oz. 48 odstotkov. Med starejšimi od 50 let je z enim odmerkom cepljenih 591.816 prebivalcev oz. 67 odstotkov v tej starostni skupini, z obema pa 542.838 ljudi oz. 62 odstotkov.